Manchester United accélère pour un nouvel entraîneur ! Pour Erik ten Hag, la fin est plus proche que jamais

Les principes du Néerlandais ne suffisent pas pour Manchester United, qui occupe la septième place du championnat d'Angleterre. À Old Trafford, un changement d'entraîneur devrait avoir lieu en fin de saison.

La saison se suivent et se ressemblent du côté de Manchester United, qui ne parvient décidément pas à retrouver sa grandeur d'antan.

On pensait que les Mancuniens pourraient le faire, sous les ordres d'Erik ten Hag. Mais force est de constater que non. Malgré une amélioration assez claire et ponctuée par la victoire lors de la Carabao Cup 2022-2023, le bilan, celui d'une septième place en championnat, est grandement insuffisant.

Roberto De Zerbi pour remplacer Erik ten Hag sur le banc de Manchester United ?

Les jours du Néerlandais sont donc plus que jamais comptés, et la presse anglaise sait que Manchester United a déjà entrepris les recherches pour lui trouver un successeur. Cela fait plus d'un mois, déjà, que l'on parle ici et là de Roberto De Zerbi.

L'actuel entraîneur de Brighton a la cote et propose un style de jeu attrayant, chatoyant qui pourrait, enfin, faire revenir le parfum des grandes soirées anglaises à Old Trafford.

Selon une source indépendante, les contacts auraient déjà été pris entre la direction de Manchester United et Roberto De Zerbi. Elle confirme : Erik ten Hag ne sera plus l'entraîneur de Manchester United la saison prochaine. Reste à voir si l'Italien pourra obtenir le poste.