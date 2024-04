"A ce niveau là, il doit être titulaire à l'Euro" : ce joueur peut-il changer les plans de Tedesco deux mois avant le premier match des Diables ?

Le sélectionneur des Diables va devoir faire des choix importants dans deux mois, à l'Euro. Au milieu de terrain, le groupe déborde de talent et le Germano-italien va avoir de plus en plus difficile à se passer d'un joueur qui ne cesse d'impressionner.

Pour beaucoup, le milieu de terrain de la Belgique à l'Euro devrait être composé d'Amadou Onana, Orel Mangala et Kévin De Bruyne. C'est, en tout cas, le trio le plus souvent plébiscité il y a quelques mois. Mais depuis, Youri Tielemans montre qu'il n'a pas dit son dernier mot. Auteur d'un doublé contre l'Angleterre à Wembley, l'ancien du Sporting d'Anderlecht est excellent sous les couleurs d'Aston Villa, spécialement depuis le début de l'année 2024. Des performances, évidemment, remarquées. Sur le plateau d'Extra-Time, dans le nord du pays, Franky Van der Elst, international belge à 86 reprises, a souligné à quel point Tielemans a excellé contre Arsenal... un cran plus bas que d'habitude, soit dans le double pivot devant la défense... le même que celui composé par Onana et Mangala chez les Diables. Youri Tielemans doit-il être titulaire à l'Euro ? "Et il l'a parfaitement fait. Pendant le match, il a vraiment bien su réagir à la pression pour toujours jouer vers l'avant. Tout devait aller très vite, mais il a été très fort. Quand il preste à ce niveau, Tedesco ne peut pas s'en passer dans son onze de base." En équipe nationale, le médian a toujours éprouvé plus de difficultés lorsqu'il évoluait juste devant la défense. Plus à l'aise un cran plus haut, l'ancien de Leicester est toutefois en train de faire de gros progrès dans un rôle plus semblable à celui d'un numéro 6. Suffisant pour convaincre Tedesco ?