Non, ce n'est pas Thomas Meunier qui a gâché la fin de carrière d'Eden Hazard : "Il en a aussi pris pour son grade, pourtant..."

C'est lors d'un contact avec Thomas Meunier qu'Eden Hazard s'est blessé pour la toute première fois de manière importante. Pourtant, l'ancien capitaine des Diables l'affirme : son ancien coéquipier en sélection n'y est pour rien.

Récemment, Voo Sports s'est entretenu exclusivement avec Eden Hazard et diffuse, petit à petit, des morceaux de l'interview.

L'ancien capitaine des Diables est notamment revenu sur sa toute première blessure importante, survenue après un contact avec Thomas Meunier en Ligue des Champions. Sur les réseaux sociaux, le Virtonais a longuement été critiqué, voire insulté pour avoir blessé Hazard. Pourtant, Eden l'affirme lui-même : Meunier n'en pouvait pas grand-chose.

Eden Hazard n'en a jamais voulu à Thomas Meunier

"Quand je me blesse, c'est contre Thomas, le pauvre. Lui aussi, quand je me suis blessé, en a pris pour son grade alors qu'il n'en peut rien. C'est juste un contact. Un tel contact, j'en ai eu des mille fois pires que ça (sic.) Et c'est sur celui-là que je me blesse, alors que j'étais en pleine forme. J'avais beaucoup joué, et mon corps a simplement dit stop".

L'ancien joueur de Chelsea et du Real Madrid a aussi déclaré que, pendant la fin de sa carrière, il ne voulait même plus recevoir le ballon, lui qui manquait cruellement de confiance/ Il ne voulait qu'une seule chose : que ça s'arrête.

"Sur la fin, quand je ne jouais pas, je n'avais plus la confiance en moi et je savais que je ne pouvais plus donner ce que j'avais à donner. Je me disais dans ma tête 'va jouer à droite, ne joue pas vers moi.'