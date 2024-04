La zizanie autour des rapports d'évaluation des arbitres ! La Fédération belge publie un communiqué troublant

Des données personnelles concernant les arbitres (les rapports d'évaluation) avaient fuité dans la presse. La Fédération belge avait demandé la réalisation d'un audit.

En février dernier, l'audit demandé par la Fédération belge de football (URBSFA) avait fait grand bruit après la fuite de rapports d'évaluation des arbitres. Cette dernière aurait émané de membre du Département de l'arbitrage professionnel (PRD).

La Fédération belge de football était allée jusqu'à demander l'examination des ordinateurs et les téléphones des employés du PRD. Une mesure considérée comme disproportionnée par certains.

La Fédération belge a communiqué à propos de l'affaire et a publié les résultats de cet audit . Voici que nous pouvons notamment lire sur leur site officiel :

"Cette fuite a non seulement porté atteinte à l’image de l’arbitrage et de l’URBSFA, mais plus important encore, l’URBSFA ne peut accepter que des données confidentielles, parmi lesquelles des données personnelles, soient partagées avec des externes."

"L'audit a été finalisé et a démontré qu'aucun collaborateur impliqué n'a fuité les rapports d'évaluation. L'URBSFA est satisfaite du résultat et espère que le calme pourra maintenant revenir pleinement au sein du PRD."