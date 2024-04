L'éclaircie belge de Manchester City : "Guardiola aurait dû le faire monter plus tôt..."

Manchester City a été éliminé de la Ligue des champions mercredi soir. Le Real Madrid s'est assuré une place en demi-finales aux dépens des Mancuniens après la séance de tirs au but.

Le match de quarts de finale retour de la Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid a tenu toutes ses promesses. Mais pour Manchester City, c'est une soirée à oublier au plus vite...

Les Belges ont pourtant fait bonne impression dans ce match. Jérémy Doku est monté au jeu à la 72e minute et a permis quelques minutes plus tard à Kevin De Bruyne de marquer le but de l'égalisation à 1-1.

Marc Degryse a été impressionné par son entrée en jeu. "Pep Guardiola aurait pu aussi le faire entrer dix minutes plus tôt selon moi", a-t-il déclaré sur VTM 2.

"Il est monté à la 72e minute et a presque à chaque fois causé des problèmes. Ou ses tentatives étaient bloquées par Carvajal, qui défendait bien", a-t-il ajouté.

"Doku a initié chaque action et avec sa vitesse, il était presque impossible à arrêter. Sauf avec une faute. Même lors de cette grosse occasion que De Bruyne a manquée, il était impliqué", conclut Degryse.