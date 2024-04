Liverpool et Arsenal sur la piste d'une ancienne pépite de Pro League

La carrière de Willian Pacho a pris un sérieux coup de boost. Titulaire indiscutable la saison passée avec l'Antwerp, il a été l'un des grands acteurs du titre de champion de Belgique.

Transféré l'été dernier à l'Eintracht Francfort, Pacho a vite pris ses marques au sein de l'équipe de Bundesliga. Il compte 39 matchs joués cette saison.

Ses performances ne sont pas passées inaperçues. Selon les informations de Sky Sports, il serait sur les tablettes de Liverpool et d'Arsenal.

Les deux équipes anglaises sont désireuses de se renforcer en défense centrale. Elles se seraient déjà renseignées sur Pacho et sa situation.

L'Eintracht Francfort ne compte bien évidemment pas brader le joueur de 22 ans, sous contrat jusqu'en 2028. Il est évalué à 30 millions d'euros sur Transfermarkt. Le club aurait fixé son prix aux alentours de 50-60 millions d'euros.

