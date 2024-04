Westerlo, la nouvelle bête noire du Standard : le dernier succès des Rouches au Kuipje remonte à une éternité

Sur ses sept derniers déplacements à Westerlo, le Standard n'a pas pu empocher le moindre succès. Le dernier date de septembre 2010... une éternité. Pour enfin lancer leurs Europe Play-Offs, les Rouches devront briser cette sale série, samedi.

Après avoir pris deux points lors des trois premières journées, le Standard poursuivra ses Europe Play-Offs ce samedi par un déplacement à Westerlo.

Les Campinois, comme les Rouches, ont abandonné toute ambition dans ces Play-Offs 2. Westerlo est bon dernier, reste sur trois défaites et a déjà concédé huit buts : le pire total, avec le Standard. Les joueurs de Bart Goor n'ont cependant marqué que deux fois, c'est moitié moins par rapport aux Liégeois.

Sur le plan purement statistique, cette rencontre paraît donc être une bonne occasion pour le Standard d'empocher sa première victoire du sprint final et son premier succès depuis le large contre Eupen pour terminer la phase classique. Mais sur le plan des confrontations directes, l'avantage à Westerlo est clair et net.

© photonews

La dernière victoire du Standard à Westerlo ? Il y a près de 14 ans !

Il faut, en effet, remonter au... 25 septembre 2010 pour voir une victoire du Standard au Kuipje. On entamait alors la saison 2010-2011, qui verra les Rouches terminer, de justesse, à la sixième place de la fin de classique, avant de signer les meilleurs Play-Offs de l'histoire et de réaliser un 26/30 qui les propulsera à la deuxième position, juste derrière le Racing Genk. Eliaquim Mangala pensait d'ailleurs offrir le titre aux Rouches, un certain Thibaut Courtois en a décidé autrement. Cette année-là, le Standard avait remporté la Coupe... contre Westerlo.

Les noms sur la feuille de match rappelleront de sacrés souvenirs aux Liégeois : les deux buts du Standard avaient été inscrits par Gohi Bi Cyriac (1-2) et, sur le terrain, on retrouve des noms tels que Sinan Bolat, Mehdi Carcela, Laurent Ciman, Steven Defour, Réginal Goreux (exclu en fin de match), Mbaye Leye, Mémé Tchité, Axel Witsel ou encore Daniel Opare. À Westerlo, le T1 n'est autre qu'un certain Jan Ceulemans. Sur le banc du Standard, ce sont Dominique d'Onofrio et Sergio Conceiçao qui dirigent.

Depuis, le Standard s'est rendu sept fois à Westerlo sans empocher la moindre victoire. La dernière en date, au mois de février, a débouché sur un succès 2-1 des locaux, malgré l'égalisation de Laifis en toute fin de première période. Oui, statistiquement, ce Westerlo est abordable. Mais pour le battre, le Matricule 16 devra briser cette sale série.