🎥 Seraing poursuit sa chute en Nationale 1, un ancien d'Anderlecht lance une dernière défaite du SL 16

Seraing et le SL 16 se sont inclinés lors de cette dernière journée. Les deux clubs liégeois évolueront en Nationale 1 la saison prochaine.

Les destins de Seraing et du SL16 étaient liés en cette fin de saison. Les premiers cités devaient compter sur une surprise des jeunes Rouches à Ostende après les avoir battus sur le fil la semaine dernière.

Mais l'exploit n'a pas eu lieu à la côte. Après 24 minutes, l'ancien espoir anderlechtois Sieben Dewaele profitait d'un ballon repoussé dans l'axe par Matthieu Epolo pour envoyer une magnifique frappe sous la barre (1-0).

ūüöÄ | Sieben Dewaele inscrit un but qui vaut de l’or pour le KV Oostende ! ūüėģ‍ūüí® #KVOSL16 pic.twitter.com/10WGXzlgY2 — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) April 19, 2024

En deuxième mi-temps, le 2-0 signé Mohamed Berte a été suivi de la réduction du score de Soufiane Benjdida mais le scénario n'a pas fait douter le KVO, qui s'impose finalement 3-1.

Seraing finalement trop court

Un détail pour Seraing qui s'est lui aussi incliné 1-2 face à Deinze. Les hommes d'Mbaye Leye ont pourtant livré un bon match, manquant un penalty dans les dernières minutes et se voyant annuler un but valable.

Le but de l'égalisation de Noah Solheid est ainsi le dernier inscrit par les Métallos avant la chute en Nationale 1, un an après la relégation en D1B. Les Métallos sont boutés hors du monde professionnel en compagnie du SL 16, ils devront repartir sur des bases plus saines la saison prochaine pour y revenir.