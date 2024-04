"Nous étions trop forts pour lui" : la balle perdue du Club de Bruges à Ronny Deila après la qualification

Le Club Bruges était euphorique après s'être qualifié pour les demi-finales de la Conférence League. Mais Bart Verhaeghe n'a pas pu s'empêcher d'adresser un petit tacle à Ronny Deila.

Malgré des résultats en dents de scie, les mérites de Ronny Deila ne doivent pas être oubliés à Bruges. Le Norvégien a emmené le Club du premier tour préliminaire de Conférence League jusqu'en quart de finale, avant que Nicky Hayen ne poursuive superbement la série.

Mais la situation de Deila n'était plus tenable, cela transparait d'ailleurs du discours de Bart Verhaeghe : "C'est le mérite des joueurs, du staff, de l'entraîneur Nicky Hayen et de l'ensemble de l'encadrement. J'ai toujours cru en la qualité de l'effectif. Nous pensions simplement qu'elle n'était pas assez exploitée" affirme le président brugeois à Sporza.

Il affiche haut et fort sa déception quant au bilan de Deila : "Je pense que nous étions trop forts pour l'entraîneur précédent. Dans ce cas, il faut en tirer les conclusions et chercher un entraîneur capable de travailler avec cette force et d'en faire une unité. C'est ce qu'a fait Hayen et j'en suis très fier".

Bart Verhaeghe en remet une couche

Ronny Deila aurait-il été un peu trop dispersé dans son travail ? "Nous demandons à l'entraîneur de remporter le prochain match, d'avoir un plan tactique clair, de savoir comment utiliser les joueurs et d'analyser l'adversaire. Il n'a pas besoin de se préoccuper de la condition physique des joueurs, de leur alimentation, de leur sommeil, de leur hydratation... Nous nous occupons de tout cela" enchaîne Verhaeghe.

Les huit mois de règne de Ronny Deila ont sans aucun doute été le témoin de confrontations entre deux personnalités au caractère fort.