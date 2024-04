Pep Guardiola donne des nouvelles de Kevin De Bruyne, sorti complètement cuit face au Real

Kevin De Bruyne a été au-delà de ses limites face au Real Madrid. Il est incertain pour la demi-finale de FA Cup face à Chelsea.

On a coutume de dire que si Kevin De Bruyne a les joues rouges, c'est qu'il est dans un grand jour et que l'adversaire a toutes les raisons de se méfier. Mais face au Real Madrid, c'était bien plus que cela : le Diable Rouge était à bout de force et a demandé son changement dans les prolongations.

KDB souffrait de légères douleurs aux ischio-jambiers et ainsi été remplacé par Mateo Kovacic à huit minutes de la séance de tirs au but.

En conférence de presse, Pep Guardiola a évidemment été interrogé à son sujet : "Kevin était épuisé après avoir été blessé pendant cinq mois. Mais il se sent bien" rassure-t-il.

Sisi, Kevin De Bruyne est humain

Le Catalan ne prendra toutefois aucun risque demain, pour la demi-finale de FA Cup face à Chelsea : "Nous verrons demain s'il est en état de jouer".

Au-delà de son retour de blessure, cette fatigue de KDB est qualifiée de "normale" : "Le nombre de matches cette saison et les saisons précédentes, l'intensité, le peu de temps de récupération et les nombreuses minutes de prolongation jouent un rôle. Nous avons mis beaucoup de pression mercredi. Ce sont des humains, pas des machines, et parfois il y a de la fatigue".