Kevin De Bruyne casse des reins...et des lignes : les chiffres sont formels, il ne boxe pas dans la même catégorie

Most accurate passes breaking the opponent's defensive line per 90' (@Wyscout), 7⃣2⃣ leagues 🌏

🥇 #KevinDeBruyne 🇧🇪 (#ManCity)

🥈 #HakimZiyech 🇲🇦 (#Galatasaray)

🥉 #PhilippeCoutinho 🇧🇷 (#AlDuhail)#RodrigoDePaul 🇦🇷 #RiquiPuig 🇪🇸

More exclusive ⚽️ data 👉 https://t.co/P0Ohpx4Mt7 pic.twitter.com/SkvA0jNKGE