La Gantoise s'impose contre Malines et prend une grosse option sur la première place finale des Europe Play-Offs

Le premier des Play-Offs 2 recevait le second, ce samedi soir. La Gantoise - Malines, une rencontre décisive pour la place de barragiste octroyée au vainqueur des Europe Play-Offs.

Cette rencontre ne démarre pas sur les chapeaux de roue, mais ce sont les Buffalos qui la dominent. Des occasions, mais pas de but jusqu'à la fin de la première période, et l'ouverture du score de Tarik Tissoudali (1-0, 37e).

Derrière, le Kavé réagit de la meilleure des manières, en début de seconde période. La Gantoise est moins bien dans le match, Malines en profite pour remettre les compteurs à égalité, via l'inévitable Islam Slimani (1-1, 62e).

Malines sera bien revenu à la hauteur des Buffalos... pendant trois petites minutes. Car, directement, les Gantois reprennent les devants via un autre inévitable, Omri Gandelman, qui inscrit déjà son douzième but de la saison (2-1, 65e).

Dix minutes plus tard, la messe sera dite. C'est Hong qui va se charger de la sonner, pour sceller la victoire de Gand contre le KV Malines (3-1, 74e). Les joueurs de Hein Vanhaezebrouck prennent quatre longueurs d'avance sur leur adversaire du jour, qui n'a cependant pas encore dit son dernier mot.

