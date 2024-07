La Gantoise dépouillée ? Ca se précise pour un cadre, vendu un tiers de sa valeur marchande estimée

La Gantoise va laisser filer Tarik Tissoudali, direction le PAOK Salonique. Une vente à perte pour les Buffalos, car l'international marocain sera cédé bien en-dessous de sa valeur marchande estimée.

Décidément, Wouter Vrancken va être bien dépourvu pour sa première saison en tant qu'entraîneur de La Gantoise. Alors que le départ de Julien De Sart vers le Qatar pourrait bien se préciser, les Buffalos vont également perdre Tarik Tissoudali (31 ans).

L'attaquant marocain, qui est lié à un départ depuis plusieurs mercatos désormais, va rejoindre le PAOK Salonique, nous apprenait récemment Het Laatste Nieuws. Et on en sait désormais plus sur le montant dépensé par le club grec pour s'offrir Tissoudali.

Ainsi, La Gantoise devrait toucher 2,2 millions d'euros pour Tarik Tissoudali, ainsi que des bonus divers. Une somme assez basse comparativement à la valeur marchande estimée pour le joueur : 6,5 millions d'euros, selon Transfermarkt.

Tarik Tissoudali, 14 fois international marocain (un but), avait travaillé dur pour revenir en forme après une saison 2022-2023 quasi-blanche en raison d'une rupture des ligaments croisés. En 2023-2024, il avait totalement retrouvé la forme, disputant 51 matchs pour 21 buts et 12 passes décisives.