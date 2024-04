Le vibrant hommage des joueurs d'Anderlecht à Thorgan Hazard, victime d'une rupture des ligaments croisés

Victime d'une rupture des ligaments croisés, Thorgan Hazard ne rejouera plus en 2024. Ses coéquipiers d'Anderlecht lui ont adressé un vibrant hommage, ce samedi.

À l'heure d'écrire ces lignes, le Sporting d'Anderlecht est mené sur la pelouse du Racing Genk, après un but de Tolu Arokodare. Une rencontre que les Mauves disputent sans Thorgan Hazard, victime d'une rupture des ligaments croisés.

L'ancien de Dortmund et de Zulte ne rejouera plus en 2024, ce qui constitue une sacrée tuile pour Anderlecht... mais aussi pour le joueur de 31 ans, qui a subi la plus grave blessure de sa carrière et qui risque de galérer pour revenir.

L'hommage sympathique des joueurs d'Anderlecht à Thorgan Hazard

D'ailleurs, ses coéquipiers ne l'ont pas oublié. En montant sur la pelouse de la Cegeka Arena, ils se sont présentés avec une banderole, "Courage Toto".

Sur cette banderole, on retrouve une perruche. C'est celle de Thorgan Hazard, décédée en février 2024, à laquelle il a rendu hommage après son but, contre Saint-Trond.