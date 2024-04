Loin des petites économies de Sclessin : l'incroyable cadeau de 777 aux joueurs du Red Star après leur montée en Ligue 2

Le Red Star retrouvera la Ligue 2 l'année prochaine. Enfin une bonne nouvelle pour 777 Partners, qui a décidé de marquer le coup.

Tous les clubs de la galaxie 777 ne sont pas enfoncés dans la négativité du bas de classement. La preuve avec le Red Star, officiellement promu en Ligue 2.

Hier, la fête battait son plein à Bauer malgré la défaite contre Dijon. Il faut dire que les hommes d'Habib Beye ont reçu un sacré cadeau : ils ont appris après la rencontre que pour fêter cette montée, ils partiraient à Miami après la saison, dans un voyage tous frais payés par Josh Wander.

« 𝗢𝗻 𝘃𝗮 𝘁𝗼𝘂𝘁 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗲̂𝘁𝗿𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 » 🫡🏆



L’ailier du Red Star Ivann Botella est formel, la montée est un accomplissement incroyable mais le travail n’est pas fini, il y a ce titre de champion de National à aller chercher. 🧠 pic.twitter.com/zUyk5Q22mi — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 19, 2024

Le Standard se morfond, le Red Star revit

Une initiative qui en a fait s'étrangler plus d'un à Liège ce matin. Dans la principauté, on soulève que c'est ce même Josh Wander qui est sous pression pour rembourser la deuxième part du rachat des parts de Bruno Venanzi (la date butoir est...aujourd'hui même) et qui fait traîner les choses en négociant pour faire baisser la somme.

Au-delà de cela, la montée du Red Star marque avant tout le retour au premier plan d'un club mythique du football français.

Le Standard sait ce qu'il lui reste à faire pour être récompensé de la même manière. Même s'il n'est pas certain qu'une bonne fin de European Playoffs suffira.