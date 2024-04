Un Diable Rouge se confie sur l'Euro...et un transfert cet été : "Je serais fou de ne pas y penser !"

Depuis un an et demi, Mandela Keita s'est imposé au sein de l'Antwerp. Le jeune milieu de terrain rêve d'aller à l'Euro avec la Belgique.

La carrière de Mandela Keita connait une superbe progression. Le milieu de terrain de 21 ans a franchi plusieurs paliers à une vitesse impressionnante.

Rouage essentiel de l'Antwerp, il a même été sélectionné chez les Diables Rouges. Le 13 octobre dernier contre l'Autriche, il a fait ses grands débuts sous la vareuse de l'équipe nationale.

Mandela Keita s'exprime sur l'Euro et son avenir

Désormais, il pense à une chose : aller à l'Euro avec les Diables Rouges. "Je serais fou de ne pas rêver de l'Euro. Même s'il y a beaucoup de concurrence à mon poste. C'est à moi de montrer que je suis prêt. Qu'Arthur Vermeeren soit l'un de mes concurrents ? Nous sommes plutôt complémentaires que concurrents", a déclaré Keita à Het Laatste Nieuws.

Keita est-il devenu trop grand pour l'Antwerp ? La question se pose. D'autant plus que le club voudrait le mettre en vente cet été. Il veut cependant prendre son temps et ne pas se précipiter. "Je suis encore sous contrat ici jusqu'en 2028. Je ne suis pas pressé. Je n'ai joué ici que pendant un an et demi..."

Cité en Italie et en Angleterre, Keita se dit flatté par cet intérêt. "J'essaie de rester calme. L'intérêt peut venir de partout. Seulement : quand est-ce que quelque chose comme ça devient concret ? La route est longue. Je ne me préoccupe pas trop de cela. Mais c'est fou de parler de tels clubs. Regardez où j'en étais il y a un an et demi..."