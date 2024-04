Charleroi proche d'acter son maintien ? "Ce n'est pas un soulagement"

Le Sporting de Charleroi a réalisé la très bonne opération face à Eupen. Encore une victoire et le maintien direct devrait être assuré pour les Zèbres.

En battant Eupen à domicile, le Sporting de Charleroi a pris une très bonne option pour le maintien et va se rendre du côté du Kehrweg avec le plein de confiance dans quelques jours.

Avec l'arrivée de Rik De Mil, les Zèbres ont retrouvé des couleurs et restent désormais sur deux succès de rang en trois matchs dans ces Playdowns.

De Mil ne pense qu'à la première place

Ce qui est sûr c'est que la victoire face aux Pandas a assuré à Charleroi une place de barragiste au minimum. "Pour moi, ce n’est pas un soulagement. On n’a jamais pensé aux deux dernières places. Pour nous, il n’y a qu’une seule position qui compte, la première", a commenté Rik De Mil dans des propos rapportés par Le Soir.

"La deuxième, ça resterait très compliqué de devoir jouer face à une formation de D1B même si on se battra si on doit passer par là. On est concentré. Je ne veux pas qu’on soit déjà tranquille."

Un bon état d'esprit mis en place par le nouveau T1 des Zèbres qui, malgré la chute de la fin de phase classique, pourraient déjà respirer un grand coup après le déplacement à Eupen lors de la quatrième journée de Playdowns.