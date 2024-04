"La Louvière veut jouer les Champions Play-Offs et l'Europe" : les Hennuyers sont ambitieux après leur montée en D1B !

Tout juste montée en Challenger Pro League, La Louvière voit déjà grand. Un retour rapide en D1A, puis une accession tout aussi rapide... aux Champions Play-Offs.

La RAAL a été sacrée championne en Nationale 1 après sa victoire contre les U23 de La Gantoise. Ce lundi, c'est le président du club, Salvatore Curaba, qui était l'invité sur le plateau de "La Tribune". Une chose est claire, l'homme fort des hennuyers voit grand... très grand.

"Monter rapidement en D1A et quand on y sera, jouer les Champions Play-Offs tous les 3-4 ans. Mais surtout, la Coupe d'Europe chaque année avec les filles. On ne la jouera pas souvent avec les hommes, mais avec les filles, il y a une place à prendre."

Un stade... et déjà les sommets du football belge pour la RAAL ?

La Louvière a déjà lancé la construction de son nouveau stade. Une étape dont on ne peut se passer pour retrouver l'élite, comme le confirmait Jean-Paul Lacomble, président sortant du RFC Liège, à notre micro la semaine dernière.

"En Wallonie, il manque des entrepreneurs qui ont la volonté d'investir. Le football n'a pas bonne réputation, pour survivre, il faut un soutien financier. Et quand on a un entrepreneur local qui investit, il doit être soutenu. Au Standard, Bruno Venanzi a vendu parce que c’était trop dur. Et maintenant, ce n'est pas mieux avec 777."

Dans le monde professionnel, la RAAL aura la tâche de redonner le visage d'un football wallon bien pauvre, cette saison. La meilleure performance, dans le sud du pays, revient au RFC Liège, septième en Challenger Pro League.

"C'est inquiétant et cela rejoint le fait qu'il faut plus de soutien aux entreprises wallonnes. Charleroi et le Standard doivent jouer le haut de tableau en D1A, les clubs de Challenger Pro League doivent aussi faire mieux. Quand le Standard est champion, ça donne de la fierté à la région liégeoise, mais aussi à toute la Wallonie" a conclu Salvatore Curaba.