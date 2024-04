Le travail de Jean-Paul Lacomble au RFC Liège n'est pas encore terminé : "Le stade ne peut pas entraver la progression sportive du club"

Jean-Paul Lacomble a tourné la dernière page sportive de sa carrière de président du RFC Liège, 13 ans plus tard. Le Liégeois de l'année va toutefois rester administrateur du Matricule 4, et s'est porté garant dans le projet du nouveau stade.

La date était spéciale au RFC Liège, vendredi soir. Premièrement, parce que le Matricule 4 est passé à quelques minutes d'une qualification inespérée en début de saison pour le tour final. Mais aussi parce que cette non-qualification pour les barrages signifie que Jean-Paul Lacomble a vécu son dernier match en tant que président du club, treize ans après son intronisation.

On a apporté quelque chose à la D1B en termes de jeu, de fraîcheur et de joueurs"

"Le sentiment est partagé. La satisfaction du devoir accompli, car on a bien travaillé pendant 13 ans et les supporters le pensent. Sans eux, il n’y a pas de club et c’est pour eux qu’on l’a fait. Un petit peu de tristesse que ce soit le dernier match, parce qu'à 8 minutes près, ce n’était pas le dernier et je pense qu’on aurait mérité de continuer. Le sens des responsabilités, aussi, parce que si la saison du club s’arrête, la vie du club, elle, ne s’arrête pas" a commenté le Liégeois de l'année au micro de Walfoot.be.

"On a prouvé qu’on avait notre place chez les professionnels, on a apporté quelque chose à la D1B en termes de jeu, de fraicheur et de joueurs, et maintenant, on doit construire là-dessus. Le RFC Liège a encore de belles pages à écrire dans son libre d’histoire."

Le nouveau stade, le dernier grand défi de Jean-Paul Lacomble au RFC Liège

Ce sont donc des Américains qui vont venir prêter main-forte à Jean-Paul Lacomble et son équipe. Le Liégeois va toutefois rester dans l'organigramme du club, et s'est porté garant pour la construction d'un nouveau stade à Rocourt. Son dernier grand défi avec les Sang & Marine.

"Je vais rester administrateur du club, même quand je n'en serai plus le président. Il y a aussi le projet du stade, qui doit nous permettre d’évoluer vers la D1A, et même dans les années de D1B, d’acquérir l’instrument économique qui pourra porter le club. On dit depuis des années "qu’on est contents de notre petit stade anglais" de Rocourt, mais avec des sièges VIP qui sont une centaine de chaises sur une terrasse, avec des gens qui mangent sous un chapiteau... Ce n’est pas avec ça qu’on va battre les records de partenariats et ainsi de suite. Il est évident que le stade est la prochaine étape."

"On se rend compte qu’il faut une licence D1A pour jouer le tour final, ça implique de déposer un dossier de licence dans lequel il y a un stade. Cette année ce n’était pas le nôtre, ce serait rapide de dire que ce sera le cas dès la saison prochaine, mais ce sera le cas très rapidement. Le stade ne peut en aucun cas entraver la progression sportive. On ne choisit pas l’année où on entre en ordre utile pour les places montantes."

Le stade ne peut pas entraver la progression sportive du club"

Cependant, le RFC Liège avait, cette saison, le plus petit budget du monde professionnel belge, ainsi que le plus petit noyau. Difficile donc de penser que le Matricule 4 pourra allier développement sur le plan sportif, et sur le plan de ses infrastructures. Jean-Paul Lacomble le sait, et sait aussi où se situe la priorité.

"Je ne vais pas mentir, on ne peut pas à la fois construire une équipe qui monte et un stade, mais ce serait frustrant d’avoir les moyens sportifs de le faire et que les infrastructures n’aient pas suivi. C’est donc la priorité. Le petit stade a atteint ses limites, mais c’est grâce à lui qu’on a pu monter ici. Ne pas s’accrocher à une date, mais à une dynamique, et elle est que le stade ne peut pas entraver la progression sportive du club."

Jean-Paul Lacomble peut apprécier son travail au RFC Liège

Une chose est certaine, c'est un Jean-Paul Lacomble heureux qui terminera son mandat de président à la fin de la saison administrative, après avoir aidé à préparer le budget de la saison prochaine. L'homme a été ovationné par tout un stade, son stade, vendredi. Un sacré moment d'émotions, malgré la conscience qu'il ne soit pas le seul à mériter un tel hommage.

Tout ce qu'on avait promis aux supporters a été réalisé"

"J’ai revu les slides présentés aux supporters lors de l’assemblée de juin 2011, au moment de la reprise du club. Tout ce qu’on avait promis a été réalisé. C’est une fierté. On est revenus à Rocourt, on a triplé le nombre d’abonnés en le faisant. Sur les performances sportives, sur le fait de retrouver des infrastructures pour les jeunes à Wihogne, un berceau du club, reconstruire une école de jeunes digne de ce nom, ce sont des satisfactions, et des promesses d’il y a 13 ans."

"La principale satisfaction est de se dire qu’il n’y a pas un point de ces slides qui n’a pas été réalisé. Cependant, je n'aurais pas pu faire ça seul, mais c'est évidemment plus facile pour le public de chanter un nom que douze, treize ou quinze" a conclu Jean-Paul Lacomble.