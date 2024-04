Jonathan Panzo évoque son avenir au Standard : "Je suis heureux ici, même si j'aimerais jouer plus"

Pour la deuxième fois consécutive, Jonathan Panzo était titulaire dans la défense du Standard. L'arrière central anglais s'est exprimé, à notre micro, sur ce partage contre Malines ainsi que sur son avenir en bords de Meuse.

En l'absence de Souleyman Doumbia, pour le deuxième match consécutif, c'est Jonathan Panzo qui a pris place dans l'arrière-garde du Standard, aux côtés de Lucas Noubi et Kostas Laifis. Le défenseur central anglais s'est ensuite présenté à notre micro, en zone mixte.

"Nous sommes déçus du résultat. Comme la semaine dernière à Westerlo, je pense qu'on méritait les trois points. Cependant, on a réussi à garder le clean-sheet, ce qui est une bonne chose. Mentalement, ça a changé beaucoup de choses de jouer à la maison, devant les supporters."

"Je suis content d'être de retour dans l'équipe et de pouvoir montrer à tout le monde ce que je vaux. Ma saison est faite de hauts et de bas, j'essaye de saisir chaque opportunité pour aider l'équipe. C'est à l'entraîneur de décider, mais je suis toujours prêt à jouer."

Jonathan Panzo peut-il enchaîner dans la défense du Standard ?

La rencontre a brièvement été interrompue, à la douzième minute, par les fans du Standard. Un moment qui aurait pu sortir les Rouches de leur rencontre... mais ils n'y étaient jamais vraiment entrés. "J'essaye de ne pas me concentrer là-dessus, de simplement jouer mon match. C'est le football, je suppose que ce sont des choses qui arrivent."

Le défenseur de 23 ans est prêté, avec une option d'achat, par Nottingham Forest. Sait-il déjà de quoi son avenir sera fait, si le Matricule 16 a prévu de lever cette option ?

"Pour le moment, je ne sais pas. Je vais voir ce qui arrive et attendre la décision du Standard. Je suis heureux ici, même si je veux jouer plus. Les gens sont sympathiques, l'équipe est bonne et mon intégration a été rapide."

"Je dois encore améliorer mon jeu de tête, parfois mon positionnement, ainsi que mon pied droit. Je pense qu'enchaîner plus de matchs m'aiderait. J'aime apporter le danger offensivement pour aider l'équipe" a conclu un Jonathan Panzo particulièrement sympathique au moment de se présenter vers nous, mais dont les réponses se sont, tout de même, fait remarquer par leur faible longueur.