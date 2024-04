Un nouveau poste prestigieux pour le président de l'Union, désormais ouvertement rival de 777

Alex Muzio a été élu aujourd'hui président de l'Union des clubs européens. L'UEC milite pour une répartition plus juste des ressources financières.

En tant que président de l'Union Saint-Gilloise, Alex Muzio vit des heures agitées en ce moneytime du championnat belge. Mais une bonne nouvelle vient éclaircir le mauvais début de Playoffs de son équipe : son élection comme président de l’Union des clubs européens.

L'UCE a été créée il y a un an en réponse à l'European clubs association, dirigée par Nasser Al-Khelaifi et accusée d'être trop inégalitaire dans la répartition des richesses au moment de représenter les clubs auprès de l'UEFA.

Stop au gigantisme du football européen

Muzio va donc s'ériger en tête de gondole d'une redistribution plus équitable, s'opposant en cela à quelques connaissances du football belge comme Michael Verschueren et Josh Wander (PDG de 777), qui siègent dans le camp d'en face.

Le président unioniste se réjouit de cette opportunité qui lui est donnée et faire de son mandat un combat pour la reconnaissance de l'UCE par l'UEFA et pour un football européen plus démocratique.

Notons également qu'outre l'Union Saint-Gilloise, Charleroi est le seul club belge parmi la trentaine de membres que compte l'Union des clubs européens.