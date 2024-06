Ni Kompany, ni Vermaelen, ni Alderweireld, ni Vertonghen : voici le défenseur belge le plus cher de l'histoire

Comme à chaque grand tournoi, le Guardian épluche les noyaux de toutes les nations qualifiées, à la recherche des anecdotes les plus marquantes. Avec une belle trouvaille en ce qui concerne la défense des Diables.

On peut faire dire aux chiffres tout et son contraire, notamment (surtout) dans le football. Mais voir la fiche de Timothy Castagne le renseigner comme le défenseur le plus cher de l'histoire du football belge sur base des indemnités de transferts cumulées a de quoi surprendre.

Pourtant, avec 40,40 millions d'euros répartis sur ses transferts à l'Atalanta, Leicester puis Fulham, l'Ardennais est bien le recordman en la matière.

Il devance tout juste Toby Alderweireld, qui arrive à 40 millions. Le défenseur de l'Antwerp n'a jamais dépassé les 16 millions de transfert (de l'Atletico Madrid à Tottenham). L'Atletico avait d'ailleurs fait une excellente affaire en ne devant dépenser que 7 millions pour l'arracher à l'Ajax.

Personne ne dépasse Castagne

Même constat pour Jan Vertonghen (son transfert n'a coûté que 12,5 millions à Tottenham) ou Vincent Kompany (acheté 10,5 millions par Hambourg, puis revendu 8,5 millions à Manchester City). Thomas Vermaelen n'arrive lui qu'à 31 millions sur base de ses transferts vers Arsenal puis Barcelone.

Ces chiffres ont beau ne pas tout le temps être représentatifs de la valeur marchande du joueur et être biaisés par l'inflation des dernières années, cela reste une bonne anecdote à ressortir pour vos quiz de l'été.