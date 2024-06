Un énorme défi pour cet ancien entraîneur de Jupiler Pro League

Arne Slot, l'entraîneur à succès de Feyenoord, a quitté le club pour relever un énorme défi : remplacer Jürgen Klopp à Liverpool. Mais son successeur à Feyenoord aura lui aussi du pain sur la planche, Slot ayant remporté le titre en Eredivisie en 2023, et la Coupe des Pays-Bas cette saison.

Et ce successeur, il est bien connu en Belgique : il s'agit de Brian Priske (47 ans), l'ancien entraîneur de l'Antwerp. Le Danois débarque du Sparta Prague, qu'il avait emmené jusqu'au titre tchèque pour la seconde saison consécutive.

Priske a joué au Racing Genk (2003-2005) et au Club Bruges (2006-2008) et parle donc couramment le néerlandais, ce qui a été un excellent argument en sa faveur. Feyenoord aurait déboursé 1,5 million d'euros pour le débaucher auprès du Sparta.

