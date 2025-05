Ils n'ont pas dit leur dernier mot : les supporters de Bruges font appel à un avocat et veulent venir à Anderlecht

Les émeutes avant, pendant et après la finale de la Coupe ont eu de lourdes conséquences pour les supporters du Club Bruges. Ils ne sont pas les bienvenus au Lotto Park la semaine prochaine.

Les supporters du Club Bruges ont été sanctionnés suite aux débordements ayant eu lieu dans Bruxelles durant la finale de la Coupe. Ils ne pourront pas venir au Lotto Park le 18 mai prochain pour la 9e journée de Champions Playoffs suite à une décision de la Ville d'Anderlecht.

Une décision qui punit donc l'intégralité des supporters brugeois, pour le comportement d'un certain nombre de hooligans venus à Bruxelles pour casser. Et qui pénalisera aussi le Club durant un moment crucial de la course au titre.

Les Locals 78 du Club Bruges n'ont pas dit leur dernier mot, et ont ainsi engagé un avocat pour essayer d'obtenir le droit d'assister au match. Me Walter Van Steenbrugge est prêt à aller devant le Conseil d'Etat si Le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) ne revient pas sur sa décision.

"Mes clients sont des clubs de supporters reconnus qui voyagent depuis des années en toute sécurité et conformément aux règles pour assister aux matchs à l'extérieur. Ce qui s'est passé à Molenbeek était le fait de fauteurs de troubles et de racistes. Ils n'ont rien à voir avec eux", a déclaré Van Steenbrugge à Bruzz.

"J'espère qu'un peu de sagesse sera de mise. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis", a-t-il souligné. Il y a encore de l'espoir pour une solution non judiciaire.