Marc Brys n'est pas le seul à avoir des ennuis : Hugo Broos connaît une sacrée mésaventure avec l'Afrique du Sud !

Ce vendredi soir, l'Afrique du Sud affronte le Nigeria à Uyo, et devait donc arriver sur place ce mercredi. Mais les Bafana Bafana ont connu un sacré contretemps. Après être arrivés au Nigeria mercredi, ils devaient prendre l'avion à Port Harcourt direction Uyo.

Mais après 18 heures de route mouvementée, Hugo Broos et ses joueurs ont dû... passer la nuit à l'aéroport de Port Harcourt, qui fermait ses portes et n'autorisait donc plus le décollage du vol à direction d'Uyo. C'est ce que relaie le Daily Post, un média sud-africain.

Broos et l'Afrique du Sud ont finalement pu rejoindre Uyo ce jeudi, après ce qu'on imagine être une nuit peu reposante.

L'Afrique du Sud peut prendre la tête du groupe C qualificatif pour le Mondial 2026 en cas de victoire sur le Nigeria ce vendredi (21h). La tête du groupe est occupée par le Rwanda et le Bénin (4 points mais un match de plus).

After 18 hours on the road, Bafana Bafana spent the night at Port Harcourt Airport.



Immigration took place at Port Harcourt Airport, and by the time the team were to take off, the Aiport in Uyo had closed.



Bafana Bafana finally arrived at their base in Uyo, Nigeria on Thursday pic.twitter.com/zertXaXViN