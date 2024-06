La Belgique favorite à l'Euro ? L'avis du président de l'UEFA, Aleksander Ceferin

L'Euro en Allemagne va bientôt commencer, le premier match aura lieu ce vendredi. Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a ainsi donné ses favoris à la victoire finale.

Les Diables Rouges partiront pour l'Allemagne mercredi pour l'Euro. Tout le monde a une certaine idée en tête de qui sont les favoris. Même le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin.

"J'ai déjà dit à quelques amis, et je ne sais pas pourquoi, mais je considère l'Allemagne comme un grand favori", a-t-il déclaré selon le Nieuwsblad à l'agence de presse DPA. "Ils n'ont pas si bien performé ces dernières années, pas non plus lors des grands tournois, mais ils ont une bonne équipe."

"Et depuis les victoires amicales en mars contre la France et les Pays-Bas, l'ambiance a également changé. La France, l'Angleterre et le Portugal sont également des favoris. Et il ne faut jamais sous-estimer l'Espagne. Ensuite, viennent ensuite la Croatie, la Belgique, les Pays-Bas et peut-être le Danemark", ajoute Ceferin.

Il trouve d'ailleurs très positif que l'Euro se déroule en Allemagne. "Ce sera un Euro classique dans un pays riche en tradition. Et il y a de nombreux avantages. Les Allemands sont de bons organisateurs et c'est un pays facile d'accès. Le football est l'une des rares choses qui rassemblent encore les gens. Je pense que cela va être une véritable fête du football."

"Il n'y a pas de problèmes de sécurité concrets, mais la situation géopolitique dans le monde est difficile. Il y a de plus en plus de violence, de plus en plus d'agressivité. Ce n'est pas idéal. C'est pourquoi il est avantageux que l'Euro se déroule cette année dans un seul pays, et non dans toute l'Europe comme en 2021. Il est beaucoup plus facile de travailler avec un service de police et de renseignement. Nous travaillons en collaboration avec les autorités allemandes", conclut-il.