🎥 Un ancien de Pro League dans l'histoire, mais une merveille de Güler pour soulager la Turquie

La Turquie et la GĂ©orgie se sont livrĂ©s un duel plaisant, qu'un but splendide d'Arda GĂŒler a scellĂ©. Georges Mikautadze avait pourtant marquĂ© l'histoire.

La Turquie est venue à bout de la Géorgie, ce mardi dans le premier match du groupe F de l'Euro 2024. Les hommes de Vincenzo Montella ont évité le piège géorgien et fait une bonne opération dans un groupe ouvert, alors que le Portugal affrontera la Tchéquie plus tard ce soir.

Pour son entrée en lice dans un grand tournoi, la Géorgie est apparue nerveuse et a laissé largement le ballon à son adversaire. Sur un ballon mal relancé, Mert Müldür a alors envoyé le premier bijou de la soirée pour ouvrir le score (25e, 1-0).

Dans la foulée, Yildiz pensait faire le break, mais était signalé hors-jeu d'un demi-pied. La Géorgie soufflait alors un peu et mettait le pied sur le ballon, notamment grâce au talent de Giorgi Chakvetadze, l'ancien de La Gantoise.

Un superbe dribble de Korochashvili trouvait ensuite Georges Mikautadze au premier poteau et avec la complicité de Günok, gardien de Besiktas, marquait l'histoire. L'ancien de Seraing inscrivait en effet le premier but de l'histoire géorgienne en grande compétition (1-1, 32e).

En seconde période, les deux équipes se livraient un beau duel avec énormément d'intensité et c'était évident que le score n'en resterait pas là. C'est sur une remontée de balle manquée que la pépite du Real Madrid, Arda Güler, allait envoyer peut-être la frappe du tournoi jusqu'ici (65e, 2-1).

La Géorgie croira en ses chances, trouvera même le poteau au bout des arrêts de jeu (90e+6), mais sur l'ultime corner et alors que Mamardashvili était monté, Aktürkoglu ira faire 3-1 dans le but vide. La Turquie se place déjà en bonne position pour les 8e, et la Géorgie devra réussir un petit exploit.