De Bruyne sait où le bât blesse : "Parce que nous n'avons pas si mal joué..."

On a beaucoup écrit que Kevin De Bruyne était dans un état très positif avant ce premier match. Pourtant, pendant et après la rencontre, ça ne s'est pas vraiment vu...

De Bruyne avait une analyse claire et concise du match et de ce qui a manqué aux Diables. "Nous n'étions pas assez efficaces. Point! Nous avons bien commencé, mais avons ensuite commis quelques erreurs, notamment sur le but. Nous avons également eu des problèmes à exercer notre pressing et à faire face au leur. La deuxième mi-temps a été meilleure, nous nous sommes créés des occasions ".

Et d'un coup, voilà les Diables Rouges sous pression, même si là encore, KDB a haussé les épaules. "Je ne peux pas commencer à me soucier de ce que vous pensez", entame-t-il.

Les Diables sous pression ?

"La pression est présente de toute façon, nous devons remporter ce deuxième match. Des doutes? Non, car nous n'avons pas si mal joué ", continue De Bruyne.

"Mais nous ne marquons pas. Nous méritions certainement de faire match nul. Parfois, la chance se provoque, aujourd'hui, nous avons ces deux buts refusés, c'était à la limite. Cela arrive parfois".

"Nous avons commis une erreur sur le 1-0, et à ce niveau, vous êtes parfois punis. Nous le savons. À part une ou deux autres occasions, nous n'avons pas concédé grand-chose, mais nous n'avons pas pu marquer."