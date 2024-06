Non, jouer avec Kevin De Bruyne n'est pas toujours facile : "Je le comprends de mieux en mieux, mais..."

Comprendre Kevin De Bruyne n'est pas la chose la plus aisée au Monde. Mais celui qui parvient à le faire démarre, assurément, avec une longueur d'avance sur les autres. La connexion entre KDB et Jérémy Doku s'améliore de jour en jour, pour le plus grand plaisir de Tedesco... et Pep Guardiola.

Tous sont unanimes : le sourire de Kevin De Bruyne en équipe nationale n'a quasiment jamais été aussi rayonnant. Le capitaine des Diables joue son rôle à sa manière, sans spécialement crier, haranguer en permanence. "King Kev" est un leader technique qui donne, à lui seul, une dimension supérieure aux Diables.

Ce lundi, Jérémy Doku s'est présenté en conférence de presse, au Jupiler Media Village de Freiberg. L'ailier de Manchester City a parlé de l'importance de son coéquipier, tant en club qu'en sélection, qui a livré une prestation de haute voltige face à la Roumanie, samedi soir.

Quand Kevin sourit, Kevin est plus fort que jamais

"Kevin est notre capitaine, il a une importance énorme. On peut toujours lui donner la balle, il va toujours créer quelque chose. Et il a l'expérience. Il sourit énormément, et quand il sourit, on peut très vite le voir sur le terrain."

Comprendre Kevin De Bruyne n'est pourtant pas toujours facile. KDB est ce genre de joueurs qui voit tout avant tout le monde et sa vision de jeu dépasse parfois ses coéquipiers, malgré eux. Jouer avec De Bruyne, combiner avec De Bruyne, ça s'apprend. Doku est en train de le faire, surtout depuis un an, en Angleterre. Les deux hommes se trouvent de mieux en mieux sur le terrain et ont mis à mal la défense roumaine.

De match en match, Jérémy Doku comprend de mieux en mieux les espaces trouvés par son coéquipier, et sait que le ballon peut se retrouver, en une passe, dans une zone que seul lui est capable de trouver.

"J'ai joué beaucoup avec Kevin à Manchester City, on a une bonne connexion ici aussi. À force de jouer avec lui, je le comprends mieux que quand j'étais en France, mais ce n'est pas toujours facile. Je comprends de plus en plus ce qu'il veut faire et ça aide beaucoup sur le terrain."

Pour Doku, il reste encore à trouver un petit peu plus d'efficacité dans le dernier geste. Ses dribbles sont évidemment dévastateurs, mais n'amènent pas toujours le danger espéré. Avec un De Bruyne capable de trouver des espaces impossibles et un Doku qui les comprend de mieux en mieux, il y a fort à parier que la situation ne puisse faire que s'améliorer au cours du tournoi, et même dans le futur. Et si Lukaku ne voit plus ses buts annulés...