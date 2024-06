Un Westerlo-Genk bis à l'Euro 2024 ? Sydorchuk, joueur de Westerlo lui-même, espère l'éviter !

L'Ukraine pourrait être victime d'un scénario digne de Westerlo-Genk ce mercredi, car un match nul dans l'autre rencontre du soir qualifierait Slovaques comme Roumains. Serhiy Sydorchuk, joueur de Westerlo et international ukrainien, espère bien éviter ça.

Nous l'avions écrit plus tôt dans la semaine : il existe un scénario dans lequel la Slovaquie et la Roumanie se contenteraient volontiers d'un partage et seraient dès lors tous deux assurés de passer en 8e de finale de l'Euro.

La Belgique pourrait être victime de ce scénario si elle perdait contre l'Ukraine, alors qu'elle dépasserait la Roumanie même en cas de défaite si la Slovaquie l'emportait, par exemple. Deux matchs nuls laisseraient les Diables troisièmes, une place peu enviable qui nous enverrait probablement contre l'Espagne.

Mais c'est bien sûr l'Ukraine qui a le plus à perdre d'un éventuel "match de la honte" dans l'autre match, bien sûr. Si la Zbirna arrache un match nul, qui ne serait pas un mauvais résultat en soi face à la Belgique, elle sera éliminée si la Slovaquie et la Roumanie partagent.

Sydorchuk et Rebrov préfèrent en rire

Même si on a du mal à imaginer un scénario à la RFA-Autriche en 1982, difficilement pensable en 2024, rien n'exclut qu'en fin de match, les Slovaques et les Roumains lèvent le pied et se contentent du nul. Un peu comme durant Westerlo-Genk. Un match de Pro League auquel a participé Serhiy Sydorchuk.

Le vétéran ukrainien aux 62 caps était en conférence de presse à la veille d'un match particulier pour lui. "Je tiens à remercier les citoyens belges pour leur accueil. J'ai déjà vécu de beaux moments en Belgique. Mes enfants y sont scolarisés, tout le monde est très sympathique quand je fais mes courses, par exemple... Mais ce mercredi, ma famille sera pour l'Ukraine (rires)".

Quant à la possibilité d'être victime d'un "arrangement" entre la Slovaquie et la Roumanie, Sydorchuk préfère ne pas y penser. "J'ai déjà vécu une situation comparable avec Westerlo cette saison... et je préfère éviter de revivre ça", reconnaît-il. La réponse inattendue est venue de son coach, Serhiy Rebrov, présent à ses côtés.

"J'ai vu ce qui s'est passé lors de ce match en Belgique. J'ai trouvé ça très drôle", lance le sélectionneur ukrainien, créant l'hilarité dans la salle de conférence de presse.