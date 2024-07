"La Belgique effritée", "un moment malaisant", "deux blocs obsédés par la solidité" : la presse française n'y va pas de main morte

La rencontre entre la Belgique et la France a été plutôt avare en occasions. Les médias français ont déploré la frigidité des deux équipes.

Il aura fallu un but contre son camp de Jan Vertonghen pour départager les Bleus des Diables Rouges. Un coup du sort, il fallait bien cela pour déverrouiller une rencontre qui filait droit vers les prolongations.

Les médias français ont pointé plusieurs manquements dans les deux camps. L'Equipe écrit ainsi : "Ce huitième de finale de l'Euro a reflété les limites et les ambitions de deux blocs avant tout obsédés par la solidité".

La France au bout de l'ennui

Du côté de So Foot, qui titre son résumé "La France effrite la Belgique", on qualifie la rencontre de "fête des voisins qui n'en était pas une " ou de "moment malaisant. Le premier acte était particulièrement soporifique : "La première mi-temps n’a pas ressemblé à grand-chose, et encore moins à un huitième de finale d’un Euro".

Le média manie l'humour pour qualifier sa déception quant à la prestation de plusieurs cadres belges, notamment Kevin De Bruyne : "Heureusement qu’il est tout rouge quand il est sur le terrain, sinon il serait transparent".

Le bilan est à peine meilleur pour Jérémy Doku : "C’est frustrant d’avoir toujours Doku d’avance pour finalement ne rien en faire derrière. Un génie incompris des siens". Malgré les mérites du plan de Domenico Tedesco, la Belgique n'a gagné beaucoup de crédit sur la scène internationale durant ce match, et encore moins au cours de l'Euro.