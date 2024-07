Confiant mais prudent, Luis de la Fuente se méfie de l'Angleterre

La jeune et impressionnante Roja s'apprête à en découdre avec les Three Lions ce soir à Berlin, afin de décrocher le titre continental.

Lors de la traditionnelle conférence de presse, Luis de la Fuente a préfacé la grande finale de ce soir entre ses couleurs et l'Angleterre.

Le sélectionneur de l'équipe nationale espagnole a paru serein et confiant malgré la pression autour de la rencontre : "Je suis un homme satisfait et je le serai toujours. Quand je regarde en arrière, je ne pense qu'aux bonnes choses. Je ne pense pas à l'avenir. L'avenir, c'est aujourd'hui. C'est pourquoi je ne me préoccupe que de la finale", a évoqué le sélectionneur.

La Roja fait figure de favorite vu ses très grosses performances tout au long de la compétition : "Nous recevons beaucoup d'éloges, mais l'Angleterre est une bonne équipe. Tout ce que nous avons fait, c'est rester fidèles à notre style. Si nous perdons cette finale, tant pis, mais nous sommes toujours restés fidèles à notre football. Le football apporte aussi de la joie. Yamal et Williams respirent cette joie et nous ne devons pas la leur enlever. Ils profitent des joueurs expérimentés, mais les joueurs expérimentés profitent aussi de leur joie de jouer."

Luis de la Fuente reste toutefois très prudent : "Nous avons l'équipe pour gagner cette finale, mais nous devons aussi rester sur nos gardes. Chacun doit faire son travail et continuer à jouer pour l'équipe. Après tout, cela se jouera sur des détails."