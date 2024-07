Quel rôle pour Boli Bolingoli dans ce Standard new look ? Les options d'Ivan Leko se précisent

Boli Bolingoli offre plus d'options à Ivan Leko. De quoi appliquer son système préférentiel avec les profils adéquats ?

La saison dernière, Moussa Djenepo a longtemps été aligné comme piston gauche au Standard. Mais le Malien était à mille lieues de son état de forme optimal et n'a pas été en mesure d'apporter ce qu'Ivan Leko attendait de lui.

Après l'arrivée de Souleyman Doumbia lors du mercato, l'entraîneur croate peut cette fois accueillir un profil qu'il connaît bien : Bolingoli a évolué sous ses ordres à Saint-Trond lors de la saison 2016/2017.

Taillé pour le système de Leko ?

"Je peux jouer défenseur latéral dans une défense à quatre mais aussi wing back dans une défense à trois" explique à l'Avenir le joueur débarqué de Malines.

Bolingoli pourrait donc mieux coller aux exigences de Leko sur le côté gauche. Du moins si son corps le lui permet : la saison dernière, une blessure aux ischio-jambiers l'a longtemps tenu sur la touche.

"Je manque encore un peu de rythme et, dans cette période de préparation, je dois encore faire certains exercices supplémentaires ou certains soins, aux ischios, mais je me sens capable d'arpenter tout le flanc. Mes sensations en amical étaient bonnes. Je suis fit" confie-t-il.

© photonews

Boli Bolingoli se veut avant tout rassurant pour son arrivée, y compris en ce qui concerne la dynamique collective : "On est concentré sur la reconstruction (sic) et on a envie de faire mieux que la saison passée. Vous savez, les gars bossent dur, il y a de l'intensité à l'entraînement. Les joueurs ont faim. On a tous envie de montrer qui on est".

"Je ne sais pas si j'ai encore des choses à prouver en Belgique. C'est un grand mot. En tout cas, je refuse de me mettre de la pression mais je suis conscient que je dois continuer à m'améliorer. J'ai encore confiance en l'avenir" conclut-il.