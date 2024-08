Le Club de Bruges bientôt sans Raphael Onyedika ? La réponse sans détour de Nicky Hayen !

Le Club de Bruges devrait bientôt perdre Raphael Onyedika. Le milieu de terrain nigérian se dirige vers la Premier League, ou l'Arabie Saoudite.

La rumeur Raphael Onyedika a progressivement pris de l'ampleur ces dernières semaines du côté du Club de Bruges.

Le milieu de terrain de 23 ans est cité avec insistance sur le départ. Sa probable destination ? La Premier League, ou une aventure juteuse en Arabie Saoudite (Lire ICI).

Bien que les négociations n'aient pour l'instant découlé sur rien de concret pour l'instant, le Nieuwsblad affirme qu'Onyedika devrait sans aucun doute quitter le Club de Bruges cet été.

Questionné sur le sujet en conférence de presse ce vendredi avant le match contre le Standard, le coach de Bruges Nicky Hayen a répondu sans détour.

"Oui, cette possibilité est réelle. A la fin de la saison dernière, on en parlait aussi. Nous travaillons avec les joueurs qui sont là et notre travail a déjà été fait entre-temps (sur le marché des transferts). Onyedika a été un peu malade la semaine dernière et n'est pas encore à 100 %. Mais il a déjà montré la valeur qu'il apporte à l'équipe entre-temps. J'espère donc que nous pourrons en profiter pendant un certain temps."