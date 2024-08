Un signal clair envoyé à Tedesco ? Ce Diable Rouge a tapé dans l'œil d'un grand d'Italie

Koni De Winter gravit progressivement les échelons. Le défenseur central de 22 ans suscite l'intérêt de l'AS Roma.

Koni De Winter a fait forte impression la saison dernière au Genoa, où il était prêté par la Juventus. Il a ensuite été transféré définitivement, le club activant une option d'achat.

Le défenseur belge s'était imposé comme un très solide titulaire. Ses bonnes performances n'ont donc pas échappé aux regards des observateurs et des clubs plus huppés.

Koni De Winter vers l'AS Rome ?

Selon le Nieuwsblad, l'AS Rome serait intéressée par le défenseur. Le club tenterait désormais de le convaincre et aurait contacté le Genoa, sans n'avoir pour l'instant soumis d'offre.

De Winter a fait ses débuts cette année avec les Diables Rouges lors d'un match amical contre l'Irlande, mais n'a ensuite pas été sélectionné pour l'Euro par Domenico Tedesco.

Au Genoa, il est assuré d'une place de titulaire, ce qui lui offre beaucoup de sécurité pour la suite de sa carrière. Le club n'a pas non plus l'intention de le laisser partir, exigeant une somme supérieure à 25 millions d'euros pour le libérer.