📷 Kevin De Bruyne est de retour et surprend les joueurs de... Palerme

Kevin De Bruyne s'apprête à entamer sa dixième saison en Premier League, et ce, malgré des rumeurs l'envoyant en Arabie Saoudite ou en MLS à prix d'or.

Les rumeurs avaient débuté avant l'Euro, suite à une interview accordée à VTM dans laquelle KDB déclarait qu'il était ouvert à tout et que son épouse n'était pas opposée à une aventure exotique.

Aujourd'hui, Het Laatste Nieuws précise que les Sky Blues n'auraient jamais reçu d'offre concrète pour le Belge. De plus, le capitaine de 33 ans déclarait plus tard, toujours à HLN, qu'il "profiterait des vacances et d'un été calme avant de revenir à City."

Le voilà désormais de retour au club depuis vendredi pour des tests physiques, pendant que l'équipe termine sa tournée aux USA (lire ici).

Les joueurs de Palerme (Serie B), qui effectuaient un stage dans le centre d'entraînement de City, ont eu la surprise mais surtout le plaisir de le croiser et se sont empressés de se prendre en photos avec le Belge. Certains ont même eu la chance de recevoir un maillot signé.

Le week-end prochain, City affrontera son voisin de United à l'occasion du Community Shield, avant de débuter la saison dans deux semaines contre Chelsea.

Palermo players caught up with @KevinDeBruyne on their final day of training at the City Football Academy! 🇧🇪👑🩵 pic.twitter.com/Ra1GxsoLeV