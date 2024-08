🎥 Roméo Lavia décisif continue à monter en puissance avec Chelsea

La tournée de pré-saison des équipes de Premier League offrait une belle affiche aux supporters américains.

Chelsea et Manchester City se retrouvaient dans l'Ohio à Columbus devant plus de 71 000 supporters pour une joute amicale de haut vol. Le spectacle était au rendez-vous avec six buts inscrits au total.

Côté Blues, Roméo Lavia était titulaire et n'a pas déçu. Malgré un Chelsea qui fait pâle figure, le Diable Rouge a su tirer son épingle du jeu et semble monter en puissance lors de cette préparation, mettant ainsi doucement fin à une saison cauchemardesque pourrie par les blessures.

Sur la pelouse, City menait déjà de deux buts après... 5 minutes de jeu. Erling Haaland plantait un doublé, avec un but sur penalty puis profitant d'une grosse erreur de Caicedo. Même scénario après le repos, City rajoutait deux buts au marquoir, via Bobb (55e) puis Haaland à nouveau (56e).

Un assist pour couronner une performance solide

Raheem Sterling sauvait l'honneur pour Chelsea (59e). En fin de match, Roméo Lavia récupérait un ballon devant sa surface puis lançait idéalement Chukwunonso Madueke qui filait battre Scott Carson inscrivant le deuxième but des Blues. Score final 4-2 pour City.

Les Cityzens mettent fin à leur tournée américaine en beauté et ont désormais les yeux rivés sur Manchester United qu'il retrouveront samedi à l'occasion du Community Shield, l'équivalent de notre Supercoupe qui marque le début de la nouvelle saison de Premier League.