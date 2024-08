C'était il y a 14 ans jour pour jour : qui se souvient des grands débuts de Kevin de Bruyne chez les Diables ?

C'était le 11 août 2010 : les vuvuzelas de la Coupe du Monde en Afrique du Sud se taisaient à peine que Kevin De Bruyne disputait ses toutes premières minutes sous le maillot des Diables Rouges. C'est dans le champêtre Veritas Stadion de Turku que KDB a effectué ses débuts internationaux.

Pour ce match amical en Finlande, Georges Leekens avait aligné une jeune équipe prometteuse. Dans le milieu de terrain, Jan Vertonghen était par exemple aligné aux côtés d'Axel Witsel pour couvrir des joueurs comme Eden Hazard ou Christian Benteke.

#OnThisDay 14 years ago, King Kev made his debut for the Red Devils. 🔥 pic.twitter.com/MdWQX2TC0m