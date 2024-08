Officiel : l'Antwerp perd un cadre à plus de 100 matchs

Alhassan Yusuf quitte l'Antwerp. Le Nigérian rejoint la MLS.

C'était dans l'air : Alhassan Yusuf (24 ans), qui n'avait joué que 6 minutes cette saison lors du premier match de l'Antwerp, quitte le Bosuil. Cela a désormais été officialisé par l'Antwerp, qui annonce le départ de son milieu de terrain pour la MLS.

Yusuf rejoint le New England Revolution, club du Massachusetts, qui aurait dépensé environ 3,5 millions d'euros pour s'offrir ses services. Alhassan Yusuf était évalué par Transfermarkt à 5 millions. On sait cependant que le Great Old a besoin d'argent.

Alhassan Yusuf était un pilier de l'Antwerp la saison passée, disputant 42 matchs toutes compétitions confondues. Il a également aidé le Matricule 1 à être sacré champion de Belgique en 2023.

Depuis sa signature en 2021 en provenance de Göteborg, Yusuf a disputé 116 matchs pour les Anversois, et est devenu international nigérian, obtenant 7 caps depuis sa première sélection en janvier dernier.