L'Union Belge dit au revoir à l'un des remplaçants de Roberto Martinez

Plusieurs personnes ont remplacé Roberto Martinez, qui portait de nombreuses casquettes, après la Coupe du Monde 2022.

Domenico Tedesco, évidemment, qui est devenu le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale, mais aussi Jelle Schelstraete, le directeur opérationnel de l'Union Belge.

Le Néerlandophone de 35 ans supervisait les opérations et le fonctionnement quotidien de la structure sportive de l'URBSFA. Une collaboration qui touche, cependant, à sa fin, "d'un commun accord", annonce l'Union Belge dans un communiqué.

"Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle optimisation de la structure sportive, dont Peter Willems a pris la direction du sport et de l'arbitrage le 24 avril" lit-on dans la brève publication.

