Deux internationaux saoudiens, coéquipiers de Karim Benzema, débarquent en Pro League !

On a pris l'habitude de voir partir des joueurs d'Europe vers l'Arabie Saoudite. Mais cette fois, ce sont deux internationaux saoudiens qui vont débarquer en Jupiler Pro League !

L'Arabie Saoudite est devenue l'eldorado pour les joueurs européens depuis un peu plus d'un an, et a attiré de très nombreuses stars en Saudi Pro League. Désormais, il est possible de suivre les rencontres du championnat saoudien sur nos chaines belges via DAZN, et donc de voir évoluer Koen Casteels ou Yannick Carrasco.

Sur le plan footballistique, toutefois, l'Arabie Saoudite reste un solide cran en-dessous de nos championnats, et il est même très rare de voir des joueurs saoudiens réussir en Europe. On se rappelle ainsi de l'expérience ratée que fut Osama Hawsawi au RSC Anderlecht en 2012 - deux petits matchs puis s'en va.

Le Beerschot, cependant, va encore tenter le coup - sans surprise, puisque le club anversois est propriété du prince saoudien Abdullah Bin-Mosaad. Deux internationaux saoudiens vont débarquer au Kiel : Faisal Al-Ghamdi (23 ans), 8 caps, et Marwan Al-Sahafi (20 ans), une cap, rapporte le Nieuwsblad.

L'objectif des Saoudiens est clair : faire évoluer leurs joueurs internationaux en vue de la Coupe du Monde 2034, qui aura lieu en Arabie Saoudite. Un projet comparable à celui qui avait envoyé des internationaux qatariens à l'AS Eupen.

Al-Ghamdi et Al-Sahafi arrivent du club d'Al-Ittihad, où évoluent notamment Karim Benzema, N'golo Kanté et Fabinho. Ils arriveront au Beerschot ce vendredi et seront présents au Kiel ce week-end pour assister au match du Beerschot face à Genk.