OFFICIEL : un monument de Dortmund quitte le club après 12 ans

Les supporters du Borussia Dortmund en auront certainement un pincement au coeur. Marco Reus, un véritable monument du club, s'en va.

Marco Reus avait déjà annoncé en mai qu'il ne prolongerait pas son contrat avec Dortmund. Cela après 12 saisons fantastiques et historiques.

Ce jeudi, le LA Galaxy a annoncé que le milieu de terrain offensif allemand avait signé un contrat de 2,5 ans avec le club de Los Angeles, où ont notamment évolué David Beckham et Jelle Van Damme.

"Marco Reus est un joueur de classe mondiale, qui s'est illustré au plus haut niveau. Il a disputé deux finales de la Ligue des Champions avec Dortmund et a participé à la Coupe du Monde 2018 avec l'Allemagne", a déclaré Will Kuntz, directeur du LA Galaxy, avec fierté.

Reus a joué pas moins de 429 matchs pour le Borussia Dortmund. Il y a marqué 170 buts et délivré 131 passes décisives. En 2012 et 2019, il a été sacré meilleur footballeur allemand.

Marco Reus a également disputé 48 matches sous le maillot de l'équipe nationale allemande et y a marqué 15 buts. Malheureusement pour lui, il se blesse juste avant la Coupe du Monde 2014, et n'est donc pas champion du monde.