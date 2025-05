Le véritable arbitre des Playoffs, ce ne sera pas Anderlecht

Le RSC Anderlecht n'avait plus qu'un objectif après avoir perdu la finale de la Coupe : jouer les arbitres dans la course au titre. Les Mauves allaient en effet affronter les trois prétendants. Mais après ce week-end, on se dit que l'arbitre jouera plutôt en rouge.

Anderlecht a bien failli le faire : les Mauve & Blanc ont été tout proches de jouer un mauvais tour à l'Union et de les priver de deux points potentiellement cruciaux dans la course au titre. Si le penalty de Kasper Dolberg était allé au fond, si Mario Stroeykens n'était pas parti un poil trop tôt, ou même si Christian Burgess avait été exclu comme, probablement, il se devait, il y aurait un nouveau leader dans ces Champions Playoffs.

Mais ce sont bien la hargne et la grinta de l'USG qui l'ont emporté ce samedi, et pour être honnête, Anderlecht n'a jamais vraiment donné l'impression de se battre comme une équipe qui a envie d'encore jouer un rôle dans ces Playoffs. Même Hasi l'a reconnu : "Nous avons le talent, mais pas l'envie de l'Union". Comment en avoir quand il n'y a plus rien à jouer ? Par égo ? Anderlecht n'en a plus vraiment.

L'Antwerp sera l'arbitre des Playoffs

L'Antwerp, lui, avait quelque chose à jouer ce dimanche : le Great Old voulait sceller sa 4e place, et l'a fait en allant ridiculiser La Gantoise chez elle. Du talent, les Anversois en ont aussi : il suffit de regarder Tjaronn Chery jouer pour s'en convaincre. Anderlecht n'a aucun joueur capable, à lui seul, de battre n'importe quelle équipe ; si Chery et Kerk le veulent, ils peuvent poser problème à l'Union.

Et ils ont l'air de le vouloir. Là où le discours à Anderlecht est "la quatrième place est acquise", celui de Chery après la victoire à Gand était : "La quatrième place est encore possible". Andries Ulderink disait la même chose. Contrairement à Anderlecht, l'Antwerp a encore un objectif cette saison, et en cas de victoire à domicile contre l'Union, on pourra trembler à Neerpede... et au Jan Breydel.

Imagine-t-on cet Anderlecht battre le Club de Bruges dimanche ? Les Blauw & Zwart sont en mission et ont déroulé à Genk. Même un point serait un exploit. L'arbitre des Playoffs pourrait alors être l'Antwerp, qui donnera tout face à l'Union. Mais si le Matricule 1 gagne samedi, il ira à Bruges avec la quatrième place en ligne de mire. Les ambitions de l'Antwerp détermineront la course au titre en cette fin de saison...