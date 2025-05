Anderlecht peut décider de la lutte pour le titre : le champion pourrait être connu dès ce week-end, mais uniquement avec ce scénario !

Depuis dimanche, il n'est plus mathématiquement possible pour Genk de remporter le titre. Le Club de Bruges et l'Union SG poursuivent leur lutte, avec une chance pour les Unionistes d'être champions dès ce week-end.

Le dénouement approche à grands pas. Après une longue saison, la Jupiler Pro League touche à sa fin. Le KV Courtrai et le Beerschot sont déjà relégués, tandis que le Cercle de Bruges devra disputer un barrage contre le Patro Eisden. Cela promet encore du suspense. En haut du classement, tout sera bientôt décidé. Le Club de Bruges s'est imposé dimanche sur le score de 0-2 contre Genk, ce qui signifie que les Limbourgeois ne peuvent plus prétendre au titre sur le papier. L'Union SG et le Club de Bruges sont les seuls en lice pour le titre de champion. Avec seulement deux matchs à jouer, la décision devrait se faire lors de la dernière journée. Cependant, un scénario pourrait permettre au champion d’être couronné dès ce week-end. L'Union SG pourrait être championne en battant l'Antwerp samedi. Il faudrait alors que le Club de Bruges perde contre Anderlecht le lendemain.