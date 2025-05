🎥 L'équipe de Challenger Pro League qui affrontera le Cercle de Bruges en barrages pour tenter de monter en D1A est connue !

Le Patro Eisden Maasmechelen a décroché sa place pour le match de barrage face au Cercle de Bruges, dans l'optique de la montée en Jupiler Pro League, après sa victoire contre Lokeren-Temse. La rencontre a été marquée par une montée de tension sur le terrain.

Le match aller à Daknam s'est soldé par une victoire 1-2 pour le Patro Eisden Maasmechelen, leur offrant ainsi une bonne position de départ pour le match retour à domicile. Lokeren-Temse n'a cependant pas baissé les bras et a rapidement pris l'avantage grâce à Sebastiaan Brebels. Ensuite, l'équipe locale a réussi à revenir au score via Kevin Kis. Une main a été signalée lors d'un coup franc, ce qui a conduit à un penalty et permis l'égalisation.

Les Limbourgeois ont réussi à défendre leur 1-1 bec et ongles. Cela peut même être pris presque littéralement, car la défense était parfois limite, voire trop musclée.

Cartons rouges des deux côtés