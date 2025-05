Besnik Hasi est-il l'entraîneur idéal pour Anderlecht ? Un ancien Diable Rouge est clair !

Anderlecht a perdu le derby bruxellois le week-end dernier face à l'Union SG en s'inclinant 0-1. Les Unionistes se rapprochent ainsi du titre, tandis que les Mauves poursuivent leur déclin.

La finale de la Coupe avait suscité un espoir de rebond à Anderlecht. Les Mauves avaient livré une prestation solide contre le Club de Bruges au Stade Roi Baudouin. Mais une semaine plus tard, face à l'Union SG, cet élan n'a pas été suffisant.

Marc Degryse n'a pas caché sa déception après la défaite. "J'ai lu ce week-end qu'Anderlecht était sur la bonne voie, mais ce n'était pas visible samedi soir. En finale de coupe, ils se sont surpassés, mais samedi, il ne restait rien de ce niveau-là", a-t-il expliqué à Het Laatste Nieuws.

"Jamais ils n'ont pu rivaliser avec l'intensité de l'Union. Et en possession du ballon... Oh, oh, oh", a ajouté Degryse, avec une franchise tranchante. Il n'a pas hésité à pointer du doigt certains joueurs.

"Yari Verschaeren, les gars. Je pense avec nostalgie à Verschaeren de l'année où il a percé. Il n'était d'ailleurs pas le seul. Thorgan Hazard, bien trop peu. Leander Dendoncker... Il est là, oui."

Enfin, il y a Besnik Hasi. L'entraîneur d'Anderlecht devra prouver sa valeur lors des deux prochains matchs, car son avenir à la tête du club dépend de sa performance. Degryse, lui, n'a pas été convaincu par sa gestion.

"Besnik Hasi reste calme, car il ne veut froisser personne en espérant rester entraîneur la saison prochaine, mais sur la base de ces play-offs, il ne m'a pas donné l'impression d'être l'homme idéal pour mener Anderlecht vers le succès ces prochaines années," conclut-il.