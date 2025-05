La situation était devenue intenable : un club de Pro League prend congé de son directeur sportif

Courtrai a annoncé ce lundi le départ de Pieter Eecloo, son directeur sportif. Le couperet était attendu après la descente des Kerels en D1B.

Pieter Eecloo était en poste chez les Kerels depuis deux ans, après avoir été pendant de nombreuses années responsable de la politique de recrutement du club. Il a succédé à Matthias Leterme et partageait la politique sportive avec le directeur opérationnel Guillaume Nuytten.

Sous sa direction, Courtrai a été relégué en D1B. Le club a terminé avant-dernier des Playdowns et retrouvera la Challenger Pro League aux côtés de Beerschot (l'autre descendant) après 17 saisons parmi l'élite.

Les supporters sont à bout

Lors de ce dernier match, les supporters des Kerels avaient déjà demandé son licenciement en raison de l'échec de la politique de transferts. "Nous nous fichons de la direction", ont écrit les fans sur une banderole. "Direction buiten", pouvait-on également lire.

"Foulon et Eecloo buiten", insistait une troisième banderole. Cela faisait référence à Rik Foulon et Pieter Eecloo, le directeur sportif et le PDG Sports du club.

La tension entre les supporters et la direction est palpable depuis le début de la saison, après avoir évité de justesse la relégation il y a un an. La descente semblait à chaque de fois de plus en plus proche, le KV n'y a cette fois pas échappé. C'est tout un club qui devra se reconstruire un échelon plus bas.