Un deuxième transfert pour Emilio Ferrera : Mons attire l'un de ses bourreaux de D1 ACFF au Tondreau

Le RAEC Mons a officialisé ce midi l'arrivée de Maxime Migliore. Le milieu offensif arrive en provenance de Tubize-Braine.

La saison prochaine encore, Mons jouera pour la montée en D1B. Les Dragons comptent bien montrer qu'ils ont tiré les leçons de l'exercice tout juste terminé, et cela devrait notamment se remarquer au mercato. Déjà très actif l'été dernier, le RAEC a officialisé son deuxième transfert estival.

Après Antoine De Bodt (Knokke), c'est Maxime Migliore qui a signé. Il s'agit d'un milieu offensif de 23 ans qui évolue à Tubize-Braine, équipe croisée quatre fois en D1 ACFF par Mons cette saison.

En quatre confrontations, les Dragons ont eu l'occasion de se faire une idée de ses qualités, Migliore a notamment inscrit le seul but de la dernière rencontre entre les deux équipes il y a un mois au Stade Leburton.

Un renfort de choix

"Suivi par Manu Ferrera (le frère d'Emilio (le nouvel entraîneur) est présent comme directeur sportif depuis octobre dernier), sa vista et sa justesse technique ont évidemment convaincu, en plus de sa capacité d'adaptation", écrit le club dans son communiqué. "Maxime a connu une progression fulgurante ces dernières années et continue à grandir. Il est monté en puissance tout au long du championnat", souligne Bernard Courcelles, Directeur Général du RAEC Mons.

Après avoir tout connu avec Tubize, Maxime Migliore change donc de club pour la première fois : "Élégant et avec la tête sur les épaules, c’est un garçon qui peut faire vibrer le Tondreau", conclut Hubert Ewbank, le Président montois.