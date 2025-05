Le chouchou des supporters vers un départ d'Anderlecht ? Théo Leoni aurait fait son choix

Théo Leoni avait onze ans lorsqu'il est arrivé à Anderlecht en provenance du Sporting Charleroi. Dans la capitale, le milieu de terrain est passé par toutes les émotions, de l'impatience quant à ses débuts tardifs en équipe première à l'explosion fulgurante en début de saison dernière.

Cette saison, il a également alterné le chaud et le froid, avec un but splendide marqué sur le terrain de la Real Sociedad en Europa League, mais aussi des difficultés à s'imposer durablement dans l'équipe. Depuis le mois de janvier, il n'a été titularisé qu'à trois reprises en championnat.

Premier joueur à clamer son amour pour Anderlecht, Leoni a déjà déclaré qu'il n'hésiterait à signer un contrat à vie au club. Mais entre ses propos et les réalités du terrain d'entente à trouver avec la direction pour prolonger son bail, il semble y avoir un pas.

Selon Sacha Tavolieri, le milieu de terrain de 25 ans se rapproche d'un départ. Anderlecht serait pourtant revenu avec une proposition de contrat "améliorée de manière significative", sans succès.

Théo Leoni voudrait quitter le Sporting cet été, la direction n'aurait pas encore fixé son prix. A moins qu'il ne s'agisse d'ultimes manoeuvres pour faire monter les enchères, le Carolo pourrait donc bien quitter la capitale après 15 ans passés à Neerpede.

