Charleroi connaît presque à coup sûr son adversaire pour le ticket européen : "Mathématiquement, c'est possible, mais il faut être réaliste"

Le Sporting Charleroi a remporté les Europe Playoffs, et peut presque déjà commencer à analyser l'Antwerp en vue des barrages. Car La Gantoise, en s'inclinant ce dimanche, dit à peu près adieu à tout ticket européen.

Mathématiquement, La Gantoise peut encore y croire, mais il faudrait désormais un véritable miracle. Et du côté de Matisse Samoise, on ne se voile pas la face au micro de DAZN après la défaite contre l'Antwerp (0-3) : "C'est dur. C'était notre dernière chance aujourd'hui, on le savait", souffle-t-il.

"Maintenant, nous sommes 5 points derrière eux. Mathématiquement, c'est encore possible, mais si on veut être réaliste, c'est fini". Les joueurs gantois ont paru très abattus après la rencontre. "Mentalement, tout le monde a du mal, bien sûr". Le public de la Planet Group Arena s'est même retourné contre ses joueurs.

"Ca n'est pas facile à vivre mais je comprends les supporters, nos résultats dans ces Playoffs sont juste insuffisants", reconnaît Samoise. "Je ne veux pas faire de grands discours devant les médias, mais des choses doivent changer, il faut plus de grinta".

Le Sporting Charleroi, de son côté, peut donc à peu près se préparer à affronter l'Antwerp en barrages européens. Gand devrait prendre 6 points lors des deux derniers matchs, en devant encore affronter Genk à domicile et l'Union au Parc Duden : mission impossible ou presque.

Bien sûr, un dernier scénario est possibe : que l'Antwerp, de son côté, fasse un 6/6 contre l'Union et à Bruges, et donc que les Zèbres affrontent... Anderlecht si les Mauves ne font pas le job. Mais c'est presque aussi improbable. Presque...